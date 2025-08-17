Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon les responsables vénézuéliens, cette collaboration permettra de développer des solutions innovantes pour répondre aux défis sanitaires et technologiques du XXIe siècle, notamment la production de vaccins, de médicaments spécialisés et de technologies médicales de pointe. Des programmes conjoints de recherche et d’innovation scientifique sont également prévus afin de former de nouvelles générations de chercheurs et de techniciens hautement qualifiés dans des secteurs clés comme la biotechnologie et la nanotecnologie.

Les autorités ont souligné que ces projets ne se limitent pas à des échanges technologiques, mais visent également à renforcer l’autonomie nationale et la résilience face aux pressions extérieures, notamment les sanctions imposées par certaines puissances occidentales. Selon elles, le renforcement de la coopération Iran-Venezuela constitue un exemple de partenariat stratégique capable de générer des bénéfices mutuels tout en affirmant l’indépendance scientifique et technologique des deux pays.

Des experts internationaux ont noté que cette démarche illustre la capacité des nations souveraines à bâtir des alliances solides dans des secteurs stratégiques, malgré les tentatives de marginalisation sur la scène internationale. Ils soulignent également que le partenariat dans le domaine de la santé et des technologies avancées pourrait avoir des répercussions positives sur la sécurité sanitaire et énergétique de la région et sur la capacité des deux pays à répondre aux crises futures de manière autonome.

Enfin, la révision et l’expansion de ces projets bilatéraux renforcent l’image de l’Iran et du Venezuela en tant qu’acteurs scientifiques et technologiques indépendants, prêts à coopérer sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel, tout en contribuant au progrès durable et à la protection des droits de leurs populations face aux pressions externes.

