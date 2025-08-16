La vice-présidente du gouvernement espagnol appelle à suspendre tous les traités avec le régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans ses déclarations, elle a affirmé que l’Espagne doit adopter une position claire et courageuse face aux agressions systématiques du régime sioniste contre Gaza et la Cisjordanie occupée. Elle a appelé la communauté internationale à prendre des mesures fermes, y compris diplomatiques et économiques, afin d’exercer une réelle pression sur ce régime illégitime pour mettre fin aux crimes contre l’humanité commis contre les Palestiniens.

Cette position s’inscrit dans un contexte de mobilisation populaire en Espagne, où des dizaines de milliers de citoyens ont manifesté dans plusieurs grandes villes en solidarité avec la Palestine. De nombreux partis politiques, associations civiles et organisations de défense des droits humains réclament depuis des mois la rupture totale des relations avec le régime sioniste et la reconnaissance officielle de l’État de Palestine.

Selon les observateurs, cette prise de position de la vice-présidente espagnole illustre l’isolement croissant du régime sioniste sur la scène internationale et met en évidence le soutien grandissant des peuples du monde à la cause palestinienne et à la résistance face à l’occupation.

