Selon les experts, cette suspension renforce le blocus imposé par le régime sioniste sur Gaza et constitue un obstacle supplémentaire à la libre circulation des citoyens palestiniens, aggravant ainsi la crise humanitaire déjà dramatique dans la région. Les responsables américains ont justifié cette mesure par des considérations de sécurité, tandis que les observateurs internationaux y voient une complicité implicite avec les politiques répressives de Tel-Aviv.

Cette décision intervient dans un contexte où la population de Gaza fait face à des pénuries sévères en nourriture, eau et médicaments, et où les restrictions imposées par le blocus israélien ont des conséquences humanitaires graves. Les organisations internationales ont appelé Washington à revoir sa politique et à permettre aux Palestiniens d’accéder librement à l’étranger pour des raisons humanitaires, éducatives et médicales.

Les analystes estiment que cette mesure illustre l’alignement des politiques américaines avec le régime sioniste et souligne l’importance du soutien international aux droits légitimes du peuple palestinien face aux restrictions et aux pressions injustes.

