31 pays arabes et islamiques dénoncent le projet expansionniste du régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans leur communiqué conjoint, les États signataires ont affirmé que cette doctrine expansionniste constitue une menace grave pour la stabilité de la région et pour la paix mondiale. Ils ont insisté sur le fait que le régime sioniste, en multipliant ses agressions et ses projets coloniaux, s’isole chaque jour davantage de la communauté internationale.

Les pays arabes et islamiques ont rappelé que la Palestine demeure la cause centrale du monde musulman et qu’aucun plan de normalisation ou d’expansion ne pourra effacer les droits historiques et inaliénables du peuple palestinien. Ils ont également appelé les Nations Unies et les organisations internationales à prendre des mesures concrètes pour arrêter ces projets dangereux et mettre fin aux violations continues du droit international par le régime sioniste.

Cette condamnation collective reflète, selon les analystes, le rejet massif et unanime du monde musulman face aux ambitions coloniales du régime occupant et souligne le soutien croissant aux résistants palestiniens dans leur lutte légitime pour la libération de leur terre.

Fin/229