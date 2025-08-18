Le régime sioniste exclu de la prochaine foire commerciale de Bari, Italie

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon les responsables de la foire, cette exclusion reflète la volonté de respecter les principes éthiques et humanitaires et de ne pas offrir une plateforme aux entreprises liées à un régime accusé de crimes contre la population civile palestinienne. L’événement, qui attire chaque année des participants de toute l’Europe, servira de vitrine pour des entreprises respectant les normes internationales et les droits humains.

Les analystes estiment que cette décision marque une isolation croissante du régime sioniste sur la scène commerciale et diplomatique internationale, illustrant la montée de la conscience mondiale face aux politiques expansionnistes et agressives de Tel-Aviv. Ils soulignent également que ce type de mesure encourage la communauté internationale à soutenir la cause palestinienne et à condamner les violations répétées des droits humains.

Cette exclusion s’inscrit dans une série de décisions similaires prises récemment par plusieurs institutions européennes et organisations internationales, qui refusent désormais de coopérer avec des entités liées au régime sioniste tant que les violations contre les Palestiniens persistent.

Fin/229