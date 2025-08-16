Irán insiste sur ses droits nucléaires pacifiques face aux pressions de l’E3

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Au cours des discussions, Téhéran a insisté sur la nécessité d’un traitement équitable et respectueux, en rejetant toute tentative de pression ou d’ingérence extérieure visant à limiter ses capacités nucléaires pacifiques. Les autorités iraniennes ont également rappelé que la coopération constructive et le respect mutuel constituent la seule voie pour garantir la stabilité et la sécurité régionales.

Les observateurs internationaux estiment que la position ferme de l’Iran reflète son engagement à développer un programme nucléaire pacifique autonome tout en maintenant un dialogue responsable avec les pays européens, dans le cadre du respect des normes et obligations internationales.

