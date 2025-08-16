  1. Accueil
Irán insiste sur ses droits nucléaires pacifiques face aux pressions de l’E3

16 août 2025 - 09:23
L’Iran a réaffirmé sa détermination à défendre ses droits nucléaires pacifiques dans le cadre des dialogues avec les trois pays européens (E3 : France, Allemagne et Royaume-Uni). Les responsables iraniens ont souligné que la République islamique poursuivra ses activités nucléaires strictement à des fins civiles, scientifiques et énergétiques, conformément au droit international et au Traité de non-prolifération nucléaire.

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Au cours des discussions, Téhéran a insisté sur la nécessité d’un traitement équitable et respectueux, en rejetant toute tentative de pression ou d’ingérence extérieure visant à limiter ses capacités nucléaires pacifiques. Les autorités iraniennes ont également rappelé que la coopération constructive et le respect mutuel constituent la seule voie pour garantir la stabilité et la sécurité régionales.

Les observateurs internationaux estiment que la position ferme de l’Iran reflète son engagement à développer un programme nucléaire pacifique autonome tout en maintenant un dialogue responsable avec les pays européens, dans le cadre du respect des normes et obligations internationales.

