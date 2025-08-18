Mexique : manifestation politico-culturelle pour la Palestine exigeant la rupture des relations avec Israël

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les participants ont dénoncé les crimes commis par le régime occupant à Gaza et en Cisjordanie, et ont insisté sur la responsabilité morale et politique des gouvernements qui continuent de coopérer avec Tel-Aviv. Plusieurs intervenants ont souligné que la solidarité internationale avec la Palestine est essentielle pour protéger les droits humains et mettre fin aux agressions israéliennes.

Des banderoles et pancartes portaient des messages tels que « Stop au génocide à Gaza » et « Solidarité avec la Palestine », illustrant l’unité de la population civile mexicaine autour de la cause palestinienne. Les organisateurs ont également appelé les autorités mexicaines à adopter des mesures concrètes, y compris la suspension des accords commerciaux et diplomatiques avec Israël, jusqu’à ce que la justice et la paix soient rétablies.

Selon les observateurs, ce type de mobilisation traduit la prise de conscience croissante au sein de la société civile latino-américaine et la volonté de nombreux citoyens d’agir pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien. L’événement souligne également le rôle des initiatives culturelles et éducatives dans la sensibilisation internationale et le soutien à la cause palestinienne.

Fin/229