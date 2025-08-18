Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources locales et internationales, le régime occupant a mobilisé des forces supplémentaires et approuvé des plans pour accroître les bombardements et les incursions terrestres dans des zones densément peuplées. Les frappes ciblent non seulement des positions militaires supposées, mais aussi des infrastructures civiles essentielles, y compris des hôpitaux, des écoles et des habitations, entraînant un nombre croissant de victimes, principalement des femmes et des enfants.

Les analystes considèrent cette « prochaine phase » de guerre comme une tentative délibérée du régime sioniste de consolider son contrôle sur Gaza et de punir la population pour sa résistance légitime. Ils soulignent également que ces actions renforcent l’isolement diplomatique du régime et provoquent une condamnation croissante de la part des pays arabes et islamiques, ainsi que de l’opinion publique mondiale.

Des organisations humanitaires et les autorités palestiniennes ont qualifié cette offensive de crime de guerre, appelant la communauté internationale à agir immédiatement pour protéger les civils et mettre fin aux attaques israéliennes. Les appels au cessez-le-feu et à l’accès humanitaire dans les zones touchées se multiplient, alors que le peuple palestinien continue de subir les conséquences dramatiques de la politique expansionniste de Tel-Aviv.

Les observateurs estiment que la nouvelle phase de guerre illustre non seulement l’agression systématique du régime sioniste contre Gaza, mais aussi l’importance du soutien international aux droits légitimes du peuple palestinien et à sa résistance face à l’occupation et aux pressions extérieures.

