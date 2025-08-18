Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : La diminution de la consommation interne reflète la méfiance des citoyens face à l’instabilité économique et sécuritaire, tandis que l’investissement étranger connaît un recul significatif en raison de l’isolement diplomatique et des risques liés aux tensions militaires. Le secteur technologique, pourtant moteur de l’économie israélienne, montre également des signes de ralentissement, tout comme le commerce et le tourisme, gravement affectés par l’instabilité.

Les analystes soulignent que le poids des dépenses militaires, combiné aux sanctions et aux pressions régionales, pèse lourdement sur la croissance économique. La population civile ressent les effets à travers l’augmentation du coût de la vie, la réduction des services publics et la perte de pouvoir d’achat, ce qui pourrait accentuer les tensions sociales et politiques internes.

Selon les experts, cette contraction du PIB illustre les conséquences directes des politiques expansionnistes et agressives de Tel-Aviv. Ils avertissent que si ces tensions persistent, la récession pourrait s’aggraver au troisième trimestre et avoir des impacts durables sur la stabilité économique et sociale du régime.

Les analystes ajoutent que l’isolement international du régime sioniste et le poids croissant des dépenses militaires constituent un facteur supplémentaire d’affaiblissement de l’économie. Ils soulignent également que la poursuite de ces politiques pourrait freiner l’innovation et le développement technologique, autrefois considérés comme des piliers de l’économie israélienne.

Ce rapport met en lumière l’importance de la diplomatie internationale et de la pression mondiale pour limiter les risques de guerre et favoriser la stabilité régionale, tout en protégeant les populations civiles affectées par les tensions et les politiques agressives de Tel-Aviv.

Fin/229