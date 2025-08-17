Grèce : des manifestants protestent contre l’arrivée d’un croisière israélienne à Le Pirée

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les manifestants ont scandé des slogans tels que « Non au génocide à Gaza » et « Stop au régime sioniste », appelant le gouvernement grec à empêcher l’accès des navires israéliens aux ports nationaux. Des pancartes et banderoles ont rappelé la complicité des puissances occidentales dans le soutien aux actions du régime occupant.

Selon les observateurs, ces manifestations témoignent de la prise de conscience croissante en Europe face aux crimes du régime sioniste et à la situation humanitaire catastrophique à Gaza, reflétant également le soutien populaire international à la cause palestinienne et à la résistance légitime.

Les organisateurs ont souligné que ce type de mobilisation pacifique se poursuivra tant que le régime sioniste poursuivra ses agressions et que la communauté internationale restera silencieuse face aux violations des droits humains en Palestine.

