Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans une déclaration officielle, le gouvernement danois a souligné que les ambitions de Netanyahu, notamment ses projets de colonisation et ses actions contre Gaza et la Cisjordanie occupée, entravent toute perspective de résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Les responsables danois ont appelé la communauté internationale à prendre des mesures concrètes contre le régime sioniste pour protéger les droits du peuple palestinien et garantir la stabilité dans la région.

Les observateurs estiment que cette position reflète le rejet croissant du monde envers les politiques provocatrices du régime sioniste et le rôle déstabilisateur de Netanyahu. Elle souligne également l’importance d’un soutien international renforcé à la cause palestinienne et à la résistance légitime face à l’occupation.

