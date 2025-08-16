  1. Accueil
Plus de 21 millions de pèlerins participent à la marche de l’Arbaeen à Karbala

16 août 2025 - 09:11
La ville sainte de Karbala a accueilli cette année plus de 21 millions de fidèles musulmans venus du monde entier à l’occasion de l’Arbaeen, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde. La marche de l’Arbaeen commémore le quarantième jour du martyre de l’Imam Hussein (paix sur lui), petit-fils du Prophète de l’Islam (paix et bénédictions sur lui et sa famille), et constitue un symbole de fidélité, de résistance et de solidarité spirituelle.

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des millions de pèlerins ont emprunté les routes reliant Najaf à Karbala, parcourant souvent des centaines de kilomètres à pied dans une atmosphère empreinte de piété et de fraternité. Tout au long du trajet, des milliers de mawkebs — tentes et structures mises en place par des volontaires — ont offert gratuitement nourriture, eau, hébergement et soins médicaux aux participants.

Les autorités locales, en coordination avec les forces de sécurité et les comités populaires, ont mis en œuvre d’importantes mesures logistiques pour assurer le bon déroulement du pèlerinage. Des systèmes de transport, de santé et de sécurité ont été renforcés afin de gérer l’afflux exceptionnel de pèlerins. Malgré les conditions climatiques éprouvantes et la densité des foules, l’événement s’est déroulé dans le calme et sans incidents majeurs.

Outre les pèlerins irakiens, des délégations venues d’Iran, du Liban, du Pakistan, d’Inde, d’Afrique et même d’Europe et des Amériques ont pris part à cette commémoration, faisant de Karbala un carrefour mondial de foi et de fraternité islamique.

La marche de l’Arbaeen, souvent décrite comme « le plus grand rassemblement pacifique du monde », continue de témoigner chaque année de la vitalité spirituelle des musulmans et de leur attachement aux valeurs de justice et de sacrifice incarnées par l’Imam Hussein (paix sur lui).

