Israël pourrait se retirer de Gaza tandis que des forces égyptiennes entreraient dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des sources politiques et sécuritaires ont indiqué qu’un accord prévoyant le retrait graduel de l’armée israélienne de la bande de Gaza, parallèlement à l’entrée de forces militaires égyptiennes dans la région, est actuellement à l’étude. Cette initiative, si elle se concrétise, pourrait marquer un tournant majeur dans l’évolution de la situation sur le terrain, avec pour objectif principal la cessation des agressions israéliennes et l’atténuation de la grave crise humanitaire qui frappe la population gazaouie.

Selon ces sources, des négociations multilatérales réunissant des représentants de la résistance palestinienne, des médiateurs régionaux et internationaux – notamment l’Égypte et le Qatar – se poursuivent afin de finaliser les termes de l’accord. Le projet prévoit que les forces égyptiennes soient déployées dans des zones stratégiques et aux points de passage frontaliers, afin de superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu et d’empêcher toute violation par le régime sioniste.

Des analystes soulignent que tout retrait israélien, s’il se réalise, serait le résultat direct de la résistance déterminée du peuple palestinien et des groupes armés face aux attaques massives menées ces derniers mois. Ils estiment également que la présence des forces égyptiennes pourrait renforcer la sécurité aux frontières et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza.

Par ailleurs, certaines sources proches du dossier indiquent que l’accord potentiel comprendrait également un échange de prisonniers et une réouverture progressive des points de passage. Toutefois, les parties prenantes discutent encore des détails cruciaux, tels que le calendrier exact du retrait et l’étendue du déploiement de forces internationales.

