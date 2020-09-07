La Galilée déverouillée !

Selon al-Mayadeen, ces hommes ont volé 23 lance-grenades et 15 fusils M16.

Cette base est située dans la Galilée à proximité de la frontière avec le Liban.

Selon ce rapport, les forces israéliennes ont trouvé une fissure dans le mur du quartier général de la 796e brigade par laquelle ces hommes se seraient pénétrés dans cette base.

La 796e brigade est chargée de la sécurité publique dans la partie orientale de la frontière avec le Liban.

Le régime israélien n’a pas encore fourni de détails supplémentaires sur cet incident. L’infiltration dans les bases militaires de ce régime et le pillage des armes sont fréquents.

En mai 2019, l’armée israélienne a annoncé l’infiltration dans une base militaire près de la frontière avec le Liban et le vol de 46 fusils M16. Un mois plus tard, des individus non identifiés se sont infiltrés dans une base militaire israélienne en Cisjordanie et ont volé une quantité d’armes.

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