Selon le reportage de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, en marge de la cérémonie de clôture du séminaire des chefs des bureaux provinciaux, évoquant les capacités des provinces du pays, a déclaré : le blocus terrestre de l'Iran est pratiquement impossible ; tant en raison de l'étendue du pays qu'en raison du grand nombre de provinces dont chacune dispose de capacités diverses

Évoquant les liens étendus des provinces iraniennes avec les provinces adjacentes des pays voisins, il a ajouté : les déplacements intensifs, les liens entre les peuples et les racines historiques et culturelles des deux côtés de la frontière ont créé des capacités dans les provinces du pays, en particulier les provinces frontalières, grâce auxquelles on peut ouvrir ce que l'ennemi veut nous fermer

Araghchi, soulignant la nécessité de faire face aux pressions des sanctions, a précisé : la tâche de l'ensemble du pays et du peuple est de désespérer les ennemis d'imposer des sanctions. Le meilleur moyen de faire face à ces pressions est de désespérer les sanctionnateurs d'atteindre leurs objectifs afin qu'ils sachent que cet instrument est inefficace et ne le sera pas

Le ministre des Affaires étrangères a en même temps souligné : cela ne signifie pas abandonner l'autre tâche du ministère des Affaires étrangères, à savoir ouvrir des voies diplomatiques pour la négociation et la levée des sanctions, et cette voie suit également son cours