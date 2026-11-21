Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un rapport publié vendredi 20 novembre, l’ONU indique que, depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, plus de 100 décrets et directives restrictifs ont considérablement limité la liberté de déplacement des femmes, ainsi que leur accès à l’éducation et à l’emploi.

Sophia Calthorpe, responsable des actions humanitaires au sein d’ONU Femmes, a alerté sur le risque de voir 22 millions de femmes et de filles afghanes durablement privées de services de santé. Elle a notamment rapporté le témoignage d’une femme rencontrée dans la province de Kounar, qui lui a confié avoir subi plusieurs fausses couches sans pouvoir bénéficier de soins médicaux, faute d’accès aux services de santé. Selon Calthorpe, même les hommes qui souhaitent accompagner et soutenir les femmes de leur famille se heurtent aux restrictions imposées par les talibans.

Elle a également évoqué le sort de femmes qui, après avoir perdu leur logement lors du séisme de l’année dernière, ont de nouveau été déplacées ces derniers mois en raison des affrontements à la frontière avec le Pakistan et de graves inondations.

La fermeture de centaines de structures sanitaires et d’accompagnement

ONU Femmes, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et leurs partenaires indiquent que la réduction des financements humanitaires a entraîné la fermeture ou l’interruption des activités de près de 300 centres de santé humanitaires. Plus d’un million de femmes et de filles sont touchées par ces fermetures.

Par ailleurs, plus de 193 centres proposant des services d’accompagnement aux survivantes de violences fondées sur le genre ont cessé leurs activités, privant plus d’un million de personnes de ce type de soutien.

Le rapport estime également qu’environ 3,4 millions de femmes et de filles ayant besoin d’assistance risquent de perdre leur accès à l’eau potable, à l’hygiène et aux installations sanitaires.

L’Afghanistan, la pire crise des droits des femmes au monde

Sophia Calthorpe a aussi relaté le cas d’une jeune femme de 24 ans, séquestrée pendant 18 mois par son père à son domicile et victime de violences répétées. Elle était même privée de nourriture. Selon la responsable d’ONU Femmes, la situation de cette femme s’est améliorée après sa participation, avec son père, à un programme local de prévention des violences faites aux femmes. Son père a alors mis fin aux mauvais traitements.

L’organisation avertit par ailleurs qu’environ 2,6 millions de filles afghanes sont privées d’enseignement secondaire. Cette exclusion scolaire risque notamment d’aggraver les mariages d’enfants et la mortalité maternelle.

Susan Ferguson, représentante spéciale d’ONU Femmes en Afghanistan, a qualifié la situation du pays de « pire crise des droits des femmes au monde ». Elle a souligné que les Afghanes étaient désormais contraintes de lutter pour leur survie et pour pouvoir poursuivre leur vie dans des conditions dignes.

Elle a également expliqué que la baisse des financements humanitaires obligeait les organisations d’aide à prendre des décisions particulièrement difficiles pour déterminer quelles femmes et quelles filles pourraient bénéficier d’un soutien et lesquelles en seraient privées.

Susan Ferguson a enfin appelé les gouvernements et les bailleurs de fonds internationaux non seulement à maintenir leur soutien financier aux femmes et aux filles afghanes, mais aussi à l’accroître.

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