Bahreïn : la Fondation des chiites d’Amérique dénonce l’arrestation d’au moins six personnes lors des cérémonies de Fatimiyya

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une déclaration, la Fondation des chiites d’Amérique a formulé plusieurs demandes concernant les personnes arrêtées et le respect des libertés religieuses à Bahreïn.

Elle a tout d’abord appelé à la libération immédiate et sans condition de toute personne détenue uniquement pour avoir prononcé un discours religieux, récité des chants religieux ou organisé une cérémonie à caractère religieux.

Elle a également demandé que les garanties légales soient respectées et que les détenus soient traités humainement. Ceux-ci doivent être informés des motifs de leur arrestation, pouvoir accéder à un avocat et communiquer avec leurs familles, tout en étant protégés contre la torture et les mauvais traitements.

La Fondation a par ailleurs insisté sur le droit des chiites à célébrer librement leurs rites religieux. Elle a rappelé que Bahreïn est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît la liberté de religion et de conviction. Les chiites doivent ainsi pouvoir organiser des cérémonies de deuil en mémoire de Hazrat Fatima Zahra (PSL) sans craindre d’être arrêtés.

L’organisation a également appelé la communauté internationale à se saisir de la question. Elle a demandé que les experts des Nations unies chargés de la liberté de religion et de conviction soient invités à se rendre à Bahreïn. Elle a aussi exhorté les gouvernements entretenant des relations avec ce pays, notamment les États-Unis, à soulever publiquement ces affaires et à en assurer le suivi.

La Fondation rappelle que la liberté de religion et de conviction est un droit universel et que nul ne devrait être emprisonné pour avoir récité des chants religieux, prononcé un discours religieux ou participé à des cérémonies de deuil. Elle précise avoir reçu des informations directes sur ces arrestations et poursuivre le suivi de la situation. De nouvelles informations seront publiées lorsque des éléments supplémentaires auront été vérifiés.

Arrestations liées aux cérémonies de Fatimiyya

La Fondation a indiqué que trois prédicateurs et récitateurs de chants religieux avaient été arrêtés au début du mois en cours. Elle a également fait état d’informations reçues le 30 octobre concernant l’arrestation d’un autre réciteur ainsi que de deux responsables du comité chargé des cérémonies de deuil d’une husseiniyya.

Selon cette organisation, certaines de ces arrestations seraient intervenues après le lancement de campagnes sur les réseaux sociaux visant les contenus religieux. Afin de préserver la sécurité des personnes détenues et de leurs familles, la Fondation a choisi de ne pas divulguer leurs identités.

Des motifs d’arrestation qui restent flous

La Fondation a souligné qu’elle n’avait pas encore été en mesure de vérifier indépendamment l’ensemble des arrestations signalées. À la date de publication de sa déclaration, elle n’avait pas non plus connaissance d’un communiqué officiel des autorités bahreïniennes précisant les motifs de ces arrestations ou les éventuelles accusations portées contre les personnes concernées.

Rahet Hussein, directrice exécutive de la Fondation des musulmans chiites, a appelé les autorités bahreïniennes à révéler le lieu de détention des personnes arrêtées, à leur garantir l’accès à un avocat et à leurs familles, et à libérer celles qui ont été détenues uniquement en raison de leurs convictions religieuses.

Des organisations de défense des droits humains font état d’arrestations massives de religieux chiites

Ces préoccupations interviennent dans un contexte marqué par la publication, le 12 octobre 2026, d’un rapport conjoint de l’organisation « Salam pour la démocratie et les droits de l’homme » et du « Forum des droits humains de Bahreïn », intitulé « La criminalisation d’une doctrine et de pratiques religieuses ».

Ce rapport fait état de l’arrestation de 64 religieux chiites à Bahreïn entre mars et août 2026. Parmi eux, 44 auraient été arrêtés en une seule journée, le 9 mai. Le document mentionne également près de 150 arrestations liées aux cérémonies de l’Achoura, ainsi que l’annulation de 103 cérémonies de deuil ou activités organisées dans des husseiniyyas.

Les deux organisations de défense des droits humains évoquent par ailleurs des allégations de torture et de mauvais traitements infligés aux détenus, l’obtention d’aveux sous la contrainte et des restrictions à leur droit à un procès équitable. Le rapport signale également des cas de discours haineux et d’incitation à la haine confessionnelle visant des personnalités religieuses chiites.

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