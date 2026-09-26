Gachkavi : L'Iran n'est pas isolé ; les États-Unis font face à des défis dans la communauté internationale

Hassan Gachkavi, dans un entretien, au sujet du message de l'action récente de la Russie et de la Chine consistant à opposer leur veto au projet de résolution américain au Conseil de sécurité des Nations Unies pour prolonger le mandat du Comité des sanctions contre l'Iran, a déclaré : Cette action a été très précieuse, et la persévérance de la Russie et de la Chine au cours de l'année écoulée concernant les positions qu'elles ont adoptées est louable. La Russie et la Chine ont annoncé il y a environ un an que la période de snapback était terminée et ont maintenu cette position.

Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil consultatif islamique a souligné : Certaines analyses à l'intérieur du pays étaient fondées sur l'idée que la Russie et la Chine ne resteraient pas aux côtés de l'Iran jusqu'au bout et finiraient par reculer de leurs positions, mais ces analyses concernant la Russie et la Chine étaient erronées.

Il a dit : La persévérance de ces deux pays dans cette affaire a montré que ces analyses n'étaient pas correctes et qu'ils ont maintenu leurs positions à cet égard.

Gachkavi, évoquant certaines analyses sur l'isolement de l'Iran dans la communauté internationale, a déclaré : Même l'analyse qui dit que l'Iran est isolé dans la communauté internationale n'est pas correcte non plus. Certains disent que l'Iran doit travailler avec le monde, mais trois événements ont montré que l'Iran n'est pas isolé, et on peut même dire que les États-Unis font face au défi de l'isolement dans la communauté internationale.

Il a poursuivi : Le premier événement était la question de l'adhésion de l'Iran à la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Malgré l'opposition des États-Unis, les membres de l'Agence ont voté et l'Iran est devenu membre de la Conférence générale de l'Organisation de l'énergie atomique.

Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement a considéré le veto de la Russie et de la Chine contre le projet de résolution américain comme le deuxième événement et a déclaré : Le deuxième événement était précisément ce veto contre la résolution américaine, qui a montré que dans les questions internationales importantes, il y a des pays qui ne suivent pas les politiques américaines.

Gachkavi a ajouté : Le troisième événement était que la situation a atteint un point où les États-Unis eux-mêmes se sont sentis isolés au sein du Conseil des droits de l'homme et en sont sortis.

Il a noté : Je m'étonne que certains disent que l'Iran doit travailler avec la communauté internationale et le monde, alors que par « monde », ils n'entendent que l'Europe et l'Amérique. La communauté internationale ne se limite pas à l'Europe et à l'Amérique, et divers pays jouent un rôle dans les équations internationales.

Gachkavi a poursuivi : L'Europe et l'Amérique ont échoué dans la question du snapback, et cela était dû à la persévérance de la Russie et de la Chine.

Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement a ensuite déclaré : Il est possible que quelqu'un dise que cette action était due aux propres intérêts de la Russie et de la Chine. C'est ainsi partout ; celui qui a présenté la résolution contre nous a probablement pris en compte ses propres intérêts, et celui qui l'a vetoée a pris en compte ses propres intérêts. Par conséquent, dans les relations internationales, il est naturel que les pays prennent en compte leurs intérêts, et cela ne contredit pas la coopération et l'interaction entre les pays.

Gachkavi a souligné : L'Iran n'est en aucun cas isolé dans les instances internationales. Nous devons poursuivre notre diplomatie et maintenir notre présence active sur la scène diplomatique.