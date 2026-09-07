Al Jazeera analyse : pourquoi les sanctions américaines ne peuvent-elles pas faire plier l’Iran ?

Selon l’agence de presse Abna, le site d’Al Jazeera écrit dans un article : Les États-Unis, dans leurs guerres contemporaines, n’ont réussi à atteindre aucun de leurs objectifs. Les scènes historiques à l’aéroport de Kaboul, le survol de l’ambassade américaine à Hanoï par un hélicoptère, la mort de 60 000 militaires pendant la guerre du Vietnam et la signature des accords de Paris pour le retrait de Washington de ce conflit, le largage de milliers de tonnes de bombes sur l’Afghanistan et le retrait soudain de ce pays, qui ressemblait davantage à une fuite, tout cela nous rappelle une chose.

Aujourd’hui, la guerre contre l’Iran menée par les États-Unis et le régime sioniste devait aboutir à la destruction du programme nucléaire et balistique et à la chute du régime en place, mais ces objectifs n’ont pas été atteints. Chaque attaque américaine se heurte à une réponse iranienne, ce qui signifie que les Iraniens ne se sont pas rendus et que leur volonté n’a pas été affaiblie.

Les sanctions imposées à l’Iran rappellent celles d’il y a plus de quarante ans. Après l’invasion du Koweït par l’Irak, les États-Unis ont imposé des sanctions et un blocus contre ce pays, empêchant la nourriture et les médicaments d’atteindre l’Irak, mais dans le cas de l’Iran, la situation est différente.

Le territoire iranien est plusieurs fois plus grand que celui de l’Irak. Les pays voisins de l’Iran ne sont pas hostiles au régime en place à Téhéran. L’Iran a de longues frontières terrestres avec le Pakistan, l’Afghanistan, le Turkménistan, l’Azerbaïdjan et l’Irak, et ses besoins sont satisfaits via l’Irak.

De plus, l’Iran possède 700 kilomètres de frontière maritime au nord et entretient des liens avec les pays du nord, en particulier la Russie. C’est pourquoi, aussi sévères que soient les sanctions, elles ne peuvent pas faire plier les Iraniens.

Il est intéressant de noter que l’on parle désormais davantage de la réouverture du détroit d’Ormuz, qui n’était pas la cause du déclenchement de la guerre, que des objectifs poursuivis par les États-Unis et le régime sioniste en lançant l’agression contre l’Iran.