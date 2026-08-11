Mohammed Abdulsalam : Les opérations du Yémen sont une réponse légitime à l'agression continue de l'Arabie saoudite

Selon ABNA+, « Mohammed Abdulsalam » a déclaré dans un communiqué que la délégation de négociation du gouvernement yéménite, parallèlement à la poursuite de l'agression contre le peuple yéménite, continue ses contacts et ses rencontres avec diverses parties régionales et internationales pour expliquer la position de son pays sur les événements actuels.

Il a souligné que les opérations des forces armées yéménites contre les navires saoudiens, les forces et les camps militaires de ce pays à l'intérieur du Yémen, s'inscrivent dans le cadre d'une réponse légitime à l'agression continue, en particulier à l'attaque contre l'aéroport de Sanaa.

Le chef de la délégation de négociation yéménite a déclaré : Sanaa a respecté pendant quatre ans le cessez-le-feu et la désescalade et n'a mené aucune action agressive contre l'Arabie saoudite, mais la partie saoudienne a utilisé cette trêve pour intensifier délibérément les pressions dans les domaines économiques et vitaux dans le but d'épuiser le peuple yéménite.

Il a ajouté : L'Arabie saoudite, en imposant des restrictions sévères à l'inspection des navires à destination du port de Hodeidah, a renforcé le blocus du Yémen et, en retardant de plusieurs mois l'entrée de ces navires, a accru les pressions économiques sur la population.