Le mufti ja'farite du Liban : L'accord du gouvernement de Beyrouth avec Israël est la pire catastrophe nationale

Selon l'agence de presse Abna, « Ahmad Qabalan », le mufti ja'farite du Liban, a averti dans une déclaration que l'accord entre le gouvernement libanais et « Israël » terroriste, sous médiation américaine, est la « pire catastrophe nationale » de l'histoire du Liban et ne possède aucune légitimité.

Il a ajouté que le gouvernement actuel du Liban ne représente que lui-même, et non le peuple libanais.

Qabalan a poursuivi : Le danger de cette affaire est que ce cadre d'accord accorde pratiquement à l'armée israélienne terroriste une sorte de tutelle sur les actions de l'armée et les territoires occupés du Liban, et reconnaît implicitement la souveraineté d'Israël sur les zones qu'il a occupées.

Il a également qualifié ce qui se passe dans les coulisses des négociations de Washington entre le gouvernement libanais et le régime israélien de « catastrophe sur catastrophe » et a souligné qu'il n'acceptera jamais sa mise en œuvre dans la réalité.

Le mufti ja'farite du Liban a poursuivi en déclarant que « ceux qui empêchent l'armée libanaise de défendre le pays cherchent en réalité à sacrifier l'armée à travers cette catastrophe nationale », et a ajouté : le leadership actuel a plongé le Liban dans une boîte noire [d'incertitude et de secret] et a remis les clés de la souveraineté du pays à Washington et à Tel-Aviv.

Qabalan a conclu en disant : Indépendamment du prix de cette transaction honteuse, ce plan ne sera jamais réalisé.