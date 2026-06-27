New York Times : Les États-Unis ont du mal à reconstituer les réserves épuisées dans la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, le New York Times a rapporté que la guerre contre l'Iran a entraîné une diminution inquiétante des stocks d'armes américains ; ce fait a été confirmé par le ministère de la Guerre du pays et des responsables du Congrès.

Selon ce rapport, 1 100 missiles de croisière furtifs à longue portée, spécialement conçus pour un éventuel conflit avec la Chine, ont été utilisés à ce jour. De plus, plus de 1 000 missiles Tomahawk ont été tirés – soit environ 10 fois le nombre que l'armée américaine achète chaque année.

En outre, dans cette guerre, plus de 1 200 missiles intercepteurs Patriot ont été utilisés, chacun coûtant plus de 4 millions de dollars.

De plus, plus de 1 000 missiles sol-sol PRISM et ATACMS ont été tirés.

Dans ce rapport, il est indiqué : Malgré les efforts de l'administration Trump pour accélérer la production d'armes, les tentatives de remplacer les munitions épuisées se heurtent à des défis financiers et de production.

Lors de récentes réunions à la Maison-Blanche, Trump et les hauts responsables du Pentagone ont cherché à adopter deux approches pour résoudre ce problème : inciter les entrepreneurs à accélérer la production des munitions utilisées et faire pression sur les législateurs pour qu'ils approuvent un budget supplémentaire afin de couvrir les coûts de la guerre.

Cependant, on s'attend à ce que la demande de Trump d'allouer 70 milliards de dollars pour couvrir les coûts de la guerre se heurte à une forte opposition du Congrès. Les entrepreneurs susmentionnés ont également informé le président lors d'une réunion à la Maison-Blanche mercredi dernier qu'ils avaient besoin de fonds supplémentaires pour financer l'extension des lignes de production. Selon des responsables américains, les annonces répétées de plans d'augmentation de la production de munitions n'ont pas encore abouti à une réelle expansion des capacités de production.

Le New York Times a ajouté qu'en raison de la pénurie de ces stocks d'armes et de munitions, la capacité du Pentagone à mener des guerres futures, en particulier contre des superpuissances comme la Chine, est directement limitée, car la résolution de ce problème pourrait prendre plusieurs années.