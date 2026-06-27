Fidan : Il ne faut pas permettre à Israël de détruire l'entente entre l'Iran et les États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse conjointe avec Anita Anand, ministre canadienne des Affaires étrangères à Ottawa, a qualifié la signature du mémorandum d'entente entre l'Iran et les États-Unis, qui a abouti à un cessez-le-feu, d'étape importante et a déclaré que l'extension de ce mémorandum au Liban est également un développement positif.

Fidan a souligné : Il ne faut pas permettre au régime israélien de perturber le processus de négociations et a appelé l'opinion publique mondiale et toutes les parties impliquées à agir avec prudence, circonspection et sagesse.

Il a exprimé l'espoir que les parties poursuivront leur approche constructive et parviendront à un accord le plus rapidement possible sur les questions en suspens.

Le ministre turc des Affaires étrangères a également évalué le maintien permanent de la liberté de navigation et du transit ininterrompu par le détroit d'Ormuz comme étant très important dans les circonstances actuelles et a réaffirmé la disponibilité d'Ankara à soutenir le processus de négociations entre l'Iran et les États-Unis.

Fidan a évoqué dans une autre partie de ses propos les développements à Gaza et a averti que cette région reste dans une situation extrêmement sensible et fragile, et qu'il ne faut pas la négliger.

Il a ajouté : Malgré les efforts de la communauté internationale, Israël n'a pas respecté ses engagements, et l'empêchement de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza a aggravé la situation.

Le ministre turc des Affaires étrangères a ajouté qu'Israël, contrairement aux dispositions du cessez-le-feu, continue d'étendre sa présence militaire et d'accroître la pression sur les civils.

Évoquant l'augmentation des attaques des colons en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, il a qualifié ces mesures de menace sérieuse pour la réalisation d'une paix durable.

Fidan a conclu en disant : Ses consultations avec la ministre canadienne des Affaires étrangères soulignent une fois de plus la position commune des deux pays, fondée sur la résolution de la question palestinienne selon une approche juste et durable de la solution à deux États.