Attaque de chasseurs contre des tentes de réfugiés palestiniens ; situation critique d'un hôpital à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, des chasseurs du régime sioniste ont ciblé il y a quelques instants des tentes de réfugiés palestiniens dans le camp de Jabalia, situé au nord de la bande de Gaza.

Lors de cette attaque brutale, plusieurs réfugiés palestiniens ont été blessés.

En outre, les attaques des soldats sionistes contre le nord-est du camp d'al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, ont repris.

D'autre part, en raison de la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, le directeur de l'hôpital des Martyrs d'al-Aqsa a déclaré que le compte à rebours pour la fermeture de cet hôpital a commencé en raison de coupures d'électricité.