Al Jazeera : La guerre en Iran a été une défaite stratégique pour l'Amérique et Israël

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne d'information Al Jazeera a écrit dans un rapport que Téhéran et Washington, des semaines après le cessez-le-feu, sont toujours engagés dans une lutte politique pour négocier un accord que Téhéran considère comme une porte vers sa relance économique et que Washington cherche à travers lui à rétablir la stabilité du marché pétrolier.

L'Amérique et l'Iran ont tous deux estimé faibles les chances de parvenir rapidement à une compréhension pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Téhéran a déclaré que la conclusion d'un accord nécessite encore davantage d'efforts, et Donald Trump a dit qu'il n'était pas pressé.

Mirav Zonszein, analyste principale à l'International Crisis Group, a déclaré que la guerre n'a réalisé aucun de ses objectifs pour l'Amérique et Israël, mais a plutôt été une défaite stratégique. Trump a demandé à l'Iran d'abandonner son programme nucléaire, mais plusieurs cycles de négociations et la guerre n'ont pas abouti à ce résultat.

Selon ce rapport, des différences fondamentales persistent entre les deux parties, ce qui indique que le dossier nucléaire sera probablement discuté dans la phase suivante. La priorité à court terme de Trump pourrait être de mettre fin à la guerre, car il a besoin de faire baisser le prix mondial de l'énergie et le prix de l'essence en Amérique.

Ali Vaez, un autre analyste de l'International Crisis Group, estime que Trump doit se concentrer sur les élections de mi-mandat et augmenter les chances des Républicains de conserver le contrôle des deux chambres du Congrès. Zonszein estime également que Trump a un intérêt personnel à apparaître comme un vainqueur.

Zonszein ajoute que Trump et Netanyahou ont déclenché une guerre qu'ils espéraient voir tourner en leur faveur, mais il est clair que cela n'a pas eu lieu. Il a ajouté : « Israël a depuis lors souligné que "nous devons poursuivre la pression militaire, la menace militaire et la pression économique, et que ce processus finira par porter ses fruits".»

Vaez, notant qu'« aucun accord ne satisfera Israël », a souligné que le régime sioniste insistera sur son rejet de tout accord avec l'Iran.