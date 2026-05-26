Incompétence managériale de Ben Gvir ; environ 100 personnes tuées dans les prisons israéliennes

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le journal sioniste Haaretz a rapporté qu'au cours des deux dernières années et demie, 98 personnes sont mortes dans les prisons de ce régime.

Le journal a également déclaré que pendant la période de responsabilité d'Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité intérieure d'Israël, et de Kobi Yaakobi, chef de l'administration pénitentiaire de ce régime, les prisons israéliennes sont devenues un réseau de camps de torture.

Ces derniers jours également, l'acte odieux de Ben Gvir consistant à maltraiter de manière inhumaine les membres de la « Flottille mondiale de la constance » (Flottille de la liberté) et à publier une vidéo de cet incident a suscité une vague de réactions négatives dans le monde entier, et de nombreux pays ont fermement condamné ces attaques.