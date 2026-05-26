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L'ambassadeur d'Iran à Moscou : Les Américains ne sont pas coordonnés dans les négociations

26 mai 2026 - 10:07
Code d'info: 1818996
Source: ABNA
L'ambassadeur d'Iran à Moscou : Les Américains ne sont pas coordonnés dans les négociations

Kazem Jalali, faisant référence aux négociations entre Téhéran et Washington, a déclaré : Certaines positions contradictoires de la délégation américaine et du président de ce pays montrent qu'ils ne sont pas coordonnés entre eux.

Selon l'agence de presse ABNA, Kazem Jalali, ambassadeur de la République islamique d'Iran en Russie, dans un entretien au journal Kommersant de Moscou, a ajouté : « Plusieurs fois, des propositions ont été échangées, mais comme je l'ai dit, la raison de leur échec est l'approche de Trump lui-même. »

Il a déclaré : « Par exemple, la dernière fois nous avons fait une proposition. Le négociateur américain a dit : nous avons besoin d'une semaine pour l'examiner. Mais deux heures plus tard, Trump a dit : non, rejetée. Cela montre qu'ils ne sont pas coordonnés entre eux. »

L'ambassadeur d'Iran à Moscou a dit : « Cette situation montre qu'en Amérique, une seule personne prend les décisions – et c'est Trump lui-même. Et Trump ne pense à rien d'autre qu'à la victoire et au prestige pour lui-même. »

Répondant à la question de savoir si, outre le processus de médiation pakistanais, un échange secret de messages entre l'Iran et l'Amérique est en cours, Jalali a dit : « Non. Nos messages sont exactement ceux échangés par l'intermédiaire des Pakistanais. Et les propositions que l'Iran a faites jusqu'à présent étaient raisonnables. »

Il a ajouté : si les Américains recherchaient la fin de la guerre et acceptaient les exigences de la négociation – à savoir que le résultat n'est pas déterminé à l'avance – alors ces négociations auraient pu aboutir.

L'ambassadeur d'Iran en Russie a dit : « Le problème de l'Amérique d'aujourd'hui et de Trump lui-même est qu'il veut dicter des instructions. Si nous devions accepter les instructions des Américains, pourquoi aurions-nous résisté pendant près de cinq décennies ? Nous avons payé un lourd prix pour l'indépendance de notre pays. Il est naturel que nous n'acceptions pas la dictée. »

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