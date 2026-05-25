Selon l’agence de presse ABNA, le journal The Times, citant une source militaire, a annoncé que l’avion transportant John Healey, le ministre britannique de la Défense, lors d’un vol de l’Estonie vers Londres, à proximité des frontières russes, a été soumis à un brouillage électronique.

Les relations entre la Russie et la Grande-Bretagne se sont détériorées depuis le début de la guerre en Ukraine. Moscou accuse Londres de sabotage et d’empêcher l’établissement d’une paix avec Kiev.

La Grande-Bretagne, en tant que l’un des principaux membres de l’OTAN, a intensifié ces dernières années ses activités à la frontière orientale de l’OTAN avec la Russie, en particulier dans les pays baltes.