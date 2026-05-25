Les conséquences de la guerre contre l’Iran : une catastrophe politique pour la Maison Blanche

Selon l’agence de presse ABNA, le journal américain Politico a rapporté que la forte hausse des prix de l’essence est une catastrophe politique nationale pour la Maison Blanche. Alors que les Américains commencent leurs voyages d’été, le prix de l’essence crée un défi politique intérieur dans chaque État américain.

Ce rapport souligne que, tandis que l’administration de Donald Trump, le président américain, se concentre sur un prix de 5,02 dollars le gallon, le prix de l’essence dans de nombreux États approche ou dépasse ce niveau. Ce niveau est le plus élevé enregistré sous l’administration de Joe Biden, l’ancien président américain, en 2012, lorsque la guerre en Ukraine a perturbé les chaînes d’approvisionnement énergétiques.

Le rapport ajoute que l’État de Washington a établi un nouveau record à 5,79 dollars, tandis que plusieurs autres États approchent de nouveaux records, car la cause principale de ces fortes hausses (la perturbation dans le détroit d’Ormuz) reste inchangée.

Les données publiées par GasBuddy montrent que seuls 56 % des Américains ont l’intention de faire un voyage en voiture de plus de deux heures, ce qui représente une baisse par rapport aux 69 % de l’année dernière.

Une analyse économique menée par des chercheurs de l’Université Brown a montré plus tôt que depuis le début des attaques américaines et du régime sioniste contre l’Iran, chaque foyer américain a payé en moyenne 190 dollars et 47 cents de plus pour le carburant. Ce montant équivaut pour de nombreuses familles à une facture d’électricité mensuelle ou aux dépenses alimentaires d’une semaine pour un couple.