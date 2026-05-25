Petraeus : Les États-Unis sont dans une impasse stratégique face à l’Iran

Selon l’agence de presse ABNA citant le site Web The Hill, le général David Petraeus, ancien commandant du Commandement central de l’armée terroriste américaine (CENTCOM) et ancien directeur de la CIA, a reconnu dans un discours : Les États-Unis sont dans une position difficile et une impasse stratégique avec l’Iran.

Selon ce média, l’ancien directeur de la CIA a déclaré qu’il n’avait vu aucun signe de la volonté de l’Iran de réduire ses exigences lors des négociations en cours avec les États-Unis.

L’ancien commandant du CENTCOM a ajouté : « Je n’ai certainement vu aucun signe qu’ils aient apporté des changements majeurs à leurs exigences, à savoir notre retraite du golfe Persique, le versement de compensations et le maintien du contrôle du détroit d’Ormuz. Je pense que nous sommes dans une position difficile, et ils savent bien sûr que le président américain (Trump) fait face aux élections de mi-mandat. »

David Petraeus a ensuite ajouté : « Il semble que l’Iran pense qu’en maintenant ses positions dans les négociations, il a une plus grande capacité à supporter ces conditions. Une nouvelle escalade des tensions de la part des États-Unis rendra les infrastructures critiques (liées aux agresseurs américains) dans les pays du golfe Persique, qui ont déjà été endommagées au cours de ce conflit, encore plus vulnérables. »

Il a décrit cette situation comme une impasse stratégique où « chaque voie comporte des aspects négatifs potentiels importants. »