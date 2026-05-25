Repli des soldats sionistes face à l’« Ababil » du Hezbollah

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le Hezbollah libanais a publié hier des images montrant des soldats sionistes pris pour cible dans la région de Reshaf, située dans le sud du pays.

Cette opération a été menée avec un certain nombre de drones kamikazes « Ababil ».

Sur ces images, on voit des chars Merkava en feu, des équipements de guerre de soldats sionistes et un bulldozer D9.

Il a également été rapporté que la plupart des soldats sionistes, après l’opération massive de drones du Hezbollah, ont quitté cette zone et se sont retirés.

Le Hezbollah libanais a publié depuis ce matin 28 communiqués concernant ses opérations contre les lieux de rassemblement des soldats sionistes et les centres de commandement nouvellement établis dans les régions du sud du Liban, ainsi que la lutte contre les avions de chasse et les drones ennemis.