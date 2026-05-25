Le récit des militants pro-palestiniens sur l'humiliation et la torture dans les prisons du régime israélien

Selon l'agence de presse ABNA citant le Centre d'information palestinien, ces militants ont livré, à leur retour, des témoignages choquants sur les conditions de leur détention dans les territoires palestiniens occupés ; une détention intervenue après que leur navire a été arraisonné en mer Méditerranée alors qu'il tentait de briser le blocus de la bande de Gaza.

D'après les militants, les forces sionistes ont, lors de la prise de contrôle du navire le 18 mai, eu recours à une violence extrême contre les militants pro-palestiniens, ce qui a entraîné la blessure de plusieurs d'entre eux.

Des sources liées à cette campagne ont annoncé que deux militants français sont toujours soignés dans l'un des hôpitaux de Turquie en raison de la gravité des blessures subies lors du processus d'arrestation et de transfert.

Maryam Haj al, militante et dispensatrice de soins médicaux, a déclaré que les détenus ont été maintenus dans des conditions difficiles dans la ville d'Ashdod, sous la supervision directe de la police du régime israélien, rattachée à Itamar Ben-Gvir, le ministre (soi-disant) de la sécurité intérieure du régime sioniste.

Elle a souligné que les militants ont été placés dans des conteneurs noirs fermés ; une action visant à les tourmenter, les humilier et les priver de leur dignité humaine.