Cheikh Naïm Kassem : Les armes resteront entre nos mains ; L’Iran sortira vainqueur de la guerre

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Manar, le cheikh Naïm Kassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, a déclaré : Aujourd’hui, nous discuterons de la Journée de la résistance et de la libération, de la situation politique actuelle, ainsi que de la situation en Iran, à Bahreïn et en Palestine. Je félicite les musulmans à l’occasion de l’Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, du pardon et de l’interaction avec la foi qui mène à la confrontation avec le diable.

Il a ajouté : Nous pouvons déduire cinq principes importants de la résistance et de la libération. Toute personne qui a participé à la résistance était partenaire de celle-ci et de la libération accomplie. La résistance est le résultat du leadership du sayyed des martyrs de la Oumma, le sayyed Hassan Nasrallah.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré : Cette victoire est le fruit de la coopération entre l’armée, le peuple et la résistance. Il y avait une coordination entre le gouvernement et la résistance, et ce fut un facteur important et influent dans l’obtention de la liberté. La résistance et la libération sont une fête pour les peuples libres du monde et une fête pour la Palestine. Nous rappelons ici le président Émile Lahoud et Nabih Berry, le président du Parlement, qui étaient des soutiens de la liberté.

Le projet d’Israël est l’élimination de la résistance et l’occupation progressive du Liban

Il a ajouté : Quinze ans d’occupation, ainsi que la création d’une armée du Liban-Sud, visaient à réaliser les ambitions de l’ennemi israélien au Liban. L’accord humiliant du 17 mai n’a pas été mis en œuvre et a été annulé en 1984, et ce fut un pas vers la liberté qui a été accomplie en l’an 2000. Je félicite tout le monde pour cette grande liberté, cette fierté et cette dignité.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré : Le 24 novembre 2024, le gouvernement libanais a conclu un accord indirect qui devait mettre fin à l’occupation et arrêter les attaques. Pendant 15 mois après l’accord, les attaques israéliennes se sont poursuivies. Le gouvernement libanais n’a pas pu le mettre en œuvre. Les concessions que faisait le gouvernement libanais se sont poursuivies jusqu’à ce que, le 2 mars 2026, la résistance soit mise hors-la-loi. Je demande au gouvernement libanais d’annuler les décisions prises contre la résistance et de se ranger aux côtés de son peuple. Le projet d’Israël est l’élimination de la résistance et l’occupation progressive du Liban dans le cadre de son programme.

Cheikh Naïm Kassem a déclaré : Les récentes sanctions américaines ont été imposées dans le but de faire pression, et cela témoigne de son incapacité à atteindre ses objectifs. Les sanctions américaines ne nous affaibliront pas, et si l’Amérique fait preuve d’encore plus de brutalité, elle n’obtiendra rien au Liban.

Réaffirmant son opposition au désarmement du Hezbollah libanais, il a souligné : Le désarmement, c’est priver le Liban de ses capacités de défense et ouvrir la voie à sa destruction, et cela est inacceptable pour nous. Ils nous disent de les aider à nous désarmer nous-mêmes, afin qu’Israël puisse entrer, nous tuer et déplacer notre peuple.