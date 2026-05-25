Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, conseiller militaire du Commandant en chef et commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique pendant les huit ans de la Sainte Défense, a déclaré lundi lors de la cérémonie commémorant les martyrs de la guerre imposée du Ramadan et l'anniversaire des martyrs de la puissance de l'Iran, tenue au Mosalla de Téhéran : Cette année, nous célébrons l'anniversaire de la libération de Khorramshahr et le jour de la grande défaite de Saddam et de ses partisans, alors que l'année dernière, deux autres Khorramshahr ont été répétés. Deux autres Saintes Défenses ont été répétées. Par conséquent, cette coïncidence du 3 Khordad avec la grande guerre à laquelle la nation iranienne est confrontée est une question très importante.

Rezaei a poursuivi : La première guerre imposée a commencé le 31 Shahrivar 1359 (22 septembre 1980) par une invasion terrestre, maritime et aérienne massive de l'armée irakienne sur le sol iranien. Les forces d'invasion sont entrées dans cinq provinces du pays. Saddam Hussein avait reçu des garanties clés des États-Unis avant le début de l'attaque. Ces garanties, obtenues lors de réunions secrètes avec des responsables américains, comprenaient une restriction sur l'envoi d'armes à l'Iran. Les États-Unis se sont engagés à s'abstenir d'envoyer des avions de chasse avancés F-14 et F-4 (Phantom) à l'Iran, car cette mesure aurait pu être interprétée comme une incitation à l'attaque de l'Irak.

Le conseiller militaire du Commandant en chef a ajouté : En ce qui concerne la non-ingérence au Conseil de sécurité, les États-Unis ont garanti qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, ils empêcheraient toute décision contre l'invasion irakienne de l'Iran et empêcheraient que l'Irak soit placé sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Le secrétaire du Conseil suprême de coordination économique des chefs des trois pouvoirs a ajouté : Les États-Unis ont accepté de ne pas fournir les pièces de rechange nécessaires aux chars et aux avions militaires iraniens, qui étaient principalement fabriqués aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne. Cela affaiblirait la capacité de combat de l'Iran à long terme.

La quatrième garantie américaine était que pendant les six premiers mois de la guerre, lorsque les munitions des armes iraniennes s'épuiseraient, ils refuseraient d'envoyer les munitions et missiles nécessaires à l'Iran, comme les missiles Phoenix pour les avions F-14.

Le commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique pendant les huit ans de la Sainte Défense a déclaré : Saddam Hussein avait convenu avec les dirigeants des pays arabes qu'en cas d'épuisement de ses réserves de devises pour la guerre, les pays arabes comme l'Arabie saoudite et les EAU compenseraient ses coûts par l'argent du pétrole. En conséquence, plus de 80 milliards de dollars ont été fournis à Saddam Hussein sous forme d'aide financière par les pays arabes.

Rezaei a poursuivi : Les récents développements dans la région et la confrontation militaire avec l'Iran ont placé les États-Unis dans une impasse totale. Il semble que les forces militaires américaines, présentes dans la région en s'attendant à une guerre de courte durée, soient désormais confrontées à la réalité d'un conflit prolongé. Lors des affrontements récents, un événement important s'est produit qui a influencé le cours des événements. Le voleur qui avait attaqué l'Iran s'est fait piéger en s'enfuyant dans le détroit d'Ormuz. Cet événement a montré que traverser le détroit d'Ormuz et s'en échapper n'est pas chose aisée.

Le secrétaire du Conseil suprême de coordination économique des chefs des trois pouvoirs a rappelé : Eux, malgré leur manque de préparation pour une guerre de longue durée, ont tenté de déclarer leur victoire par une « opération de spectacle » à Ispahan. Mais ces tentatives ont échoué en raison de l'intervention de « Dieu Tout-Puissant », et aujourd'hui l'armée américaine est dans une impasse face à l'Iran.

Il a déclaré : Les analystes estiment que l'entrée dans une guerre plus large dessine pour les États-Unis un couloir sombre sans fin. Ce couloir commence dans le détroit d'Ormuz, s'étend jusqu'au golfe Persique, à la mer d'Oman, au détroit de Bab el-Mandeb et à l'océan Indien, et mènera à une guerre très grande. Face à cette situation, ils ont formulé deux demandes clés : l'une est la libération du détroit d'Ormuz, l'autre est l'obtention des matières enrichies de l'Iran.

Rezaei a précisé à cet égard : La gestion du détroit d'Ormuz doit être entre les mains de l'Iran, car l'Iran empêche le déploiement de troupes et l'insécurité dans le golfe Persique. Le détroit d'Ormuz est fermé à l'insécurité et au déploiement de troupes, mais ouvert au libre-échange. La marine des Gardiens de la Révolution, en exerçant sa gestion, tout en identifiant et en enregistrant les navires, garantit le passage sûr des navires marchands de différents pays à l'exception de quelques pays spécifiques.

Il a ajouté : L'Iran souligne que la sécurité est une priorité pour lui, et que la gestion du détroit d'Ormuz est un droit légitime. L'historique de 47 ans d'absence de gestion et de transit de munitions par ce détroit, en particulier pendant la guerre imposée, est une preuve de cette allégation.

Le secrétaire du Conseil suprême de coordination économique des chefs des trois pouvoirs a poursuivi : Concernant la question de l'enrichissement, l'Iran est membre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et mène ses activités nucléaires pacifiques sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les inspecteurs de l'AIEA ont visité à plusieurs reprises les installations nucléaires iraniennes et ont confirmé que l'Iran n'a aucune déviation dans ses activités nucléaires. Cette technologie est nécessaire à l'Iran pour une utilisation pacifique dans la santé, l'agriculture, l'industrie et la fabrication d'instruments de précision, et l'Iran agit conformément aux réglementations internationales. Mais l'insistance et les exigences excessives de la partie adverse sur ces deux questions n'ont abouti à aucun résultat et n'y aboutiront pas.