Avertissement du Commandement régional Khatam al-Anbiya aux États-Unis : Arrêtez la piraterie !

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le commandement central Khatam al-Anbiya (AS) a averti dans une déclaration de la poursuite du blocus, du brigandage et de la piraterie par les États-Unis dans la région.

La déclaration indique : « Si l'armée des États-Unis poursuit le blocus, le brigandage et la piraterie dans la région, soyez certains qu'ils feront face à la réaction des forces armées puissantes de l'Iran. »

La déclaration a ajouté : « Que les États-Unis sachent que les forces armées de la République islamique d'Iran disposent d'une autorité et d'une préparation accrues pour défendre la souveraineté, le territoire et les intérêts nationaux ; l'armée de ce pays a expérimenté une partie de cette autorité et de cette capacité offensive lors de la troisième guerre imposée. »

Une partie de la déclaration indique : « Nous sommes prêts et déterminés, tout en surveillant le comportement et les mouvements des ennemis dans la région et en continuant à gérer et contrôler le détroit stratégique d'Ormuz, à infliger des dommages encore plus graves aux ennemis américains et sionistes en cas de nouvelle agression. »