Selon l’agence de presse Abna, citant Al-Mayanin, « Ken Klippenstein », journaliste indépendant, a révélé que les agences de renseignement américaines espionnent le Vatican depuis des années.

Klippenstein, qui a une longue histoire de divulgation d’informations exclusives du FBI, a publié un rapport qui confirme que l’attaque virulente de Donald Trump, président américain, contre le pape Léon XIV le 12 avril a transformé cet espionnage en une priorité opérationnelle.

Selon ce rapport, lorsque Trump a qualifié le pape Léon de « désastre pour la politique étrangère », les services de renseignement américains ont interprété les déclarations du président comme un ordre de prioriser l’espionnage du Vatican, et la Central Intelligence Agency (CIA) a introduit des espions humains dans le cercle d’espionnage du Vatican.

Dans ce contexte, la National Security Agency (NSA) et la Central Intelligence Agency (CIA) cherchent à intercepter les communications, les e-mails et les messages textuels du Vatican. D’autre part, le département d’État américain distribue également un résumé quotidien des nouvelles concernant le Vatican. L’armée américaine dispose également d’un code spécial pour les capacités linguistiques liées à la langue latine ecclésiastique.

Klippenstein ajoute que le pape Léon XIV avait anticipé les efforts du gouvernement américain pour l’espionner. Lors d’un discours prononcé en décembre dernier devant les chefs des services de renseignement italiens et que presque aucun média américain n’a couvert, le nouveau pape a explicitement fait référence à ces violations.

Le pape Léon a déclaré : « Dans de nombreux pays, l’Église est victime de services de renseignement qui agissent à des fins malveillantes et répriment sa liberté. » Il a appelé à une « vigilance totale » contre ces mesures afin de s’assurer que les informations confidentielles ne soient pas utilisées pour intimider, manipuler, faire du chantage ou diffamer des politiciens, des journalistes ou d’autres militants de la société civile.

Le site Web « Letters from Leo » écrit à ce sujet que le leader de 1,4 milliard de catholiques, né aux États-Unis, est utilisé par son propre gouvernement comme cible à des fins d’espionnage. Le problème ici va au-delà de la souveraineté externe.