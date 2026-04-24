Révélation des détails de la maladie de Benjamin Netanyahou : cancer de la prostate

Selon l’agence de presse Abna, citant Al Jazeera, Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, a annoncé pour la première fois qu’il était en cours de traitement pour une tumeur maligne de la prostate. Cette intervention a eu lieu après son intervention précédente en décembre 2024 pour le traitement d’une tumeur bénigne de la prostate.

Le journal en hébreu « The Times of Israel » a écrit que Netanyahou avait inclus ces informations dans une longue déclaration publiée sur les réseaux sociaux. Cette déclaration a été publiée conjointement avec la « Rapport annuel d’évaluation de l’état de santé » de Netanyahou.

Netanyahou a affirmé que sa tumeur avait été traitée avec succès, bien qu’il n’ait pas fait référence au moment de son traitement.

Netanyahou avait reporté de deux mois la publication du rapport médical concernant son état physique. En 2024, il s’est soumis à une intervention chirurgicale de la prostate après le diagnostic d’une infection des voies urinaires due à une « tumeur bénigne de la prostate », mais la date de sa deuxième intervention, dont il a fait état pour la première fois, reste inconnue. En 2023, un pacemaker lui avait également été implanté.

Les élections au poste de Premier ministre dans les territoires occupés doivent avoir lieu d’ici octobre prochain.