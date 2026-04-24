Général Karami : En obéissant au Guide de la Révolution, nous ferons regretter à l’ennemi criminel son acte

Selon l’agence de presse Abna, le général de division Pasdaran Mohammad Karami, commandant des forces terrestres de la Garde révolutionnaire, a souligné dans un message : En Iran islamique, le peuple, les trois pouvoirs et les forces armées, par une unité sacrée dans les rues et sur les places, sont comme une seule main face à l’ennemi.

Il a déclaré : « Ceux qui disent que nous sommes tous des Iraniens et des révolutionnaires, avec une volonté d’acier et une détermination ferme, par la grâce de Dieu et en obéissance pure aux mesures et ordres avisés de la haute autorité du Guide suprême de la Révolution, que Dieu protège son ombre, feront regretter à l’ennemi agresseur et criminel. »

Il a ajouté : « Un Dieu, un Guide, une nation et une voie, et cette voie est la victoire de la bien-aimée Iran, plus précieuse que notre vie. »