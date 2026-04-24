Jalili : Suivre l’autorité du juriste religieux entraîne la défaite de l’ennemi

Selon l’agence de presse Abna, Saeed Jalili, membre du Conseil de discernement de l’intérêt suprême, a écrit sur X : « L’unité de tous les membres de la nation, conjointement avec les trois pouvoirs et les autres piliers du système, autour de la parole de la Tawhid et en suivant l’autorité du juriste religieux, entraîne non seulement la défaite de l’ennemi, mais aussi, par la grâce de Dieu, le progrès du pays et la surmonter des problèmes. »

Jalili a ajouté : « Que Dieu nous rende dignes de reconnaître la faveur de la Velayat et de la nation. »