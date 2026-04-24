Selon l’agence de presse Abna, Seyyed Mehdi Tabatabaei, vice-chef de la communication et de l’information du bureau du Président, a écrit sur le réseau social X : « Une économie chaotique, une société anxieuse et un champ de la politique intérieure couvert de poussière ; pour échapper à cette situation critique, on a eu recours à de grands mensonges et on a choisi la mauvaise voie. »

« S’il savait un peu l’histoire de l’Iran et la condition des Iraniens, il ne commettrait pas cette erreur majeure. »

Il a insisté : La domination des États-Unis sur l’Iran est un rêve qui s’est envolé.