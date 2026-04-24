La Jamaat-e-Islami du Pakistan déclare son soutien à l’Iran

Selon l’agence de presse Abna, Hafiz Naeem ur-Rahman, dirigeant de la Jamaat-e-Islami du Pakistan, lors d’une conférence de presse à Karachi, a exigé la cessation immédiate des violations du cessez-le-feu et la fin du blocus maritime des États-Unis contre l’Iran, déclarant : « Nous soutenons les positions de la République islamique d’Iran dans les négociations. »

Il a ajouté : « Tant que les États-Unis ne mettront pas fin au blocus maritime de l’Iran, aucun progrès ne sera réalisé dans les négociations. »

L’activiste pakistanien a souligné : « Les discours du président américain prouvent que son pays est forcé de revenir à la table des négociations, et les affirmations de Donald Trump sont également infondées et constituent une tentative de renverser les réalités sur le terrain. »

Hafiz Naeem ur-Rahman a ajouté : « Trump est responsable de la trahison de la diplomatie. Les États-Unis et Israël se sont deux fois rendus coupables d’agression contre la République islamique d’Iran lors des négociations, mais ce que nous observons, c’est la ténacité et l’invincibilité de l’Iran, ainsi que l’isolement et la défaite des États-Unis. »