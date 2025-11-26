L’amour envers la vénérée Fatima az-Zahra (paix sur elle), source de guidance spirituelle et de salut

Code d'info: 1754499

L’amour pour les Gens de la Maison (paix sur eux), en particulier pour la vénérée Fatima az-Zahra (paix sur elle) — amour que le Coran considère comme la rétribution de la mission prophétique — est une force qui aide l’être humain à suivre la conduite de ces nobles et constitue la voie la plus sûre pour progresser spirituellement et suivre le droit chemin.