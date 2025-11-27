Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Spoutnik, Andrei Kelin, ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, a déclaré dans un discours : « Londres n'est pas intéressée par un plan de paix pour l'Ukraine, mais est uniquement intéressée par l'arrêt des opérations militaires. »

L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a ensuite ajouté : « La Grande-Bretagne vit dans un monde d'illusions et de fantaisies et espère continuer à armer l'Ukraine et ainsi faire pression sur la Russie. »