La Liste des Sièges des Partis Chiites au Parlement Irakien Révélée

13 novembre 2025 - 10:53
Les médias irakiens ont publié la liste des sièges des partis chiites au parlement irakien.

Selon l'agence de presse Abna, citant le site d'information irakien "Al-Masala", le nombre de sièges des partis chiites à travers l'Irak a été révélé sur la base des résultats annoncés.

Selon ce rapport, la Coalition Reconstruction et Développement arrive en première position avec 46 sièges, Daulat al-Qanun (État de Droit) en deuxième position avec 30 sièges, le Mouvement Al-Sadiqun en troisième position avec 27 sièges, et l'Organisation Badr en quatrième position avec 18 sièges.

De plus, Qawi al-Dawla avec 18 sièges, Huqouq avec 6 sièges, Al-Asas avec 8 sièges, Ishraq Kanoun avec 8 sièges, At-Tasmeem avec 6 sièges et Abshir ya Iraq avec 4 sièges se sont classés dans les rangs suivants pour le plus grand nombre de votes obtenus parmi les partis chiites.

