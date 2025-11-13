Le Premier Ministre Irakien Annonce le Début des Négociations pour la Formation d'un Nouveau Gouvernement

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, Muhammad Shia' al-Sudani, le Premier ministre irakien, a annoncé le début immédiat des négociations pour former un « gouvernement efficace ».

Il a déclaré que la coalition « Construction et Développement » occupe la première place lors du vote et maintiendra cette position grâce aux efforts de ses fils sincères.

Le Premier ministre irakien a souligné : « Le futur gouvernement prendra en compte les intérêts de tous les groupes, même ceux qui ont boycotté les élections. »