Le Premier Ministre Irakien Annonce le Début des Négociations pour la Formation d'un Nouveau Gouvernement

13 novembre 2025 - 10:51
Source: ABNA
Le Premier ministre irakien a annoncé que les négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement ont commencé.

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, Muhammad Shia' al-Sudani, le Premier ministre irakien, a annoncé le début immédiat des négociations pour former un « gouvernement efficace ».

Il a déclaré que la coalition « Construction et Développement » occupe la première place lors du vote et maintiendra cette position grâce aux efforts de ses fils sincères.

Le Premier ministre irakien a souligné : « Le futur gouvernement prendra en compte les intérêts de tous les groupes, même ceux qui ont boycotté les élections. »

