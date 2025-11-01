Cheikh Naïm Qassem : la résistance est la source de la puissance du Liban

Selon la chaîne al-Mayadin, lors de la cérémonie d'inauguration d'un marché dédié aux produits agricoles et artisanaux, Cheikh Naïm Qassem a déclaré : « La résistance est la source de la puissance du Liban et il faut la protéger ».

Qassem a souligné que les agressions d'Israël et les pressions exercées sur le Liban s'intensifient parallèlement à la visite d'un représentant américain. Il a interrogé : quelle est la position des États-Unis face aux cinq mille violations du cessez-le-feu ? Selon lui, ce pays cherche à justifier les agressions.

Le secrétaire général du Hezbollah a également contesté la logique américaine : « Défendre le territoire et les citoyens est-ce une accusation envers l'armée libanaise ? Quelle est la position des États-Unis concernant les massacres de civils et la destruction continue ? » S'interrogeant sur l'assassinat d'un fonctionnaire et la mort d'autres civils, il a appelé à une réponse claire de la part de Washington.

Cheikh Naïm Qassem a rappelé que chaque parcelle du sol libanais fait partie intégrante du pays : « Celui qui résiste libère sa terre ; celui qui cède la perd. » Il a insisté sur le fait que la position du mouvement en faveur de la résistance et de la persévérance ne sera pas modifiée par des tentatives d'intimidation. « Nous ne sommes ni prêts à nous rendre ni à accepter la défaite », a-t-il martelé.

Selon lui, Israël peut occuper, mais il ne peut assurer une occupation durable. Le Hezbollah, a-t-il dit, ne demande pas d'aide extérieure, mais exige de ne pas se voir poignarder dans le dos ni servir les intérêts d'Israël. Il a rappelé que le gouvernement porte la première responsabilité de préserver et de défendre la souveraineté.

Cheikh Qassem a salué la position du président qui a ordonné à l'armée de faire face aux agressions ennemies, la qualifiant de responsable et fiable. Il a appelé à renforcer cette position par l'unité nationale et demandé au gouvernement d'établir un plan de soutien à l'armée pour qu'elle puisse résister à l'ennemi.

Pour conclure, il a réaffirmé que l'union et la synergie permettront de récupérer le territoire : l'objectif de la résistance est la libération, tandis que celui de l'ennemi reste l'occupation. « La puissance du Liban est une digue dissuasive ; il faut la préserver fermement pour les générations futures », a-t-il conclu.

