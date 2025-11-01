  1. Accueil
Conférence en Turquie sur le plan de paix américain pour Gaza

1 novembre 2025 - 23:11
Code d'info: 1745395
Source: IQNA
Le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan a annoncé vendredi que la Turquie accueillera une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays musulmans à Istanbul, lundi, en soutien au plan de paix américain pour Gaza.

Fidan a déclaré aux journalistes : "Nous tiendrons une réunion à Istanbul lundi, si Dieu le veut, avec les ministres des Affaires étrangères des pays qui ont rencontré (le président américain Donald) Trump à New York" en septembre dernier "pour évaluer nos progrès et discuter de ce que nous pouvons réaliser ensemble dans la prochaine étape".

Il a mentionné que des discussions étaient en cours concernant la formation d'un groupe de travail spécial pour Gaza et d'une force pour stabiliser la région.

