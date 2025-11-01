Conférence en Turquie sur le plan de paix américain pour Gaza

Fidan a déclaré aux journalistes : "Nous tiendrons une réunion à Istanbul lundi, si Dieu le veut, avec les ministres des Affaires étrangères des pays qui ont rencontré (le président américain Donald) Trump à New York" en septembre dernier "pour évaluer nos progrès et discuter de ce que nous pouvons réaliser ensemble dans la prochaine étape".

Il a mentionné que des discussions étaient en cours concernant la formation d'un groupe de travail spécial pour Gaza et d'une force pour stabiliser la région.