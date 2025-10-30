Réaction du Hamas face à l'interdiction de visite des prisonniers palestiniens par les représentants de la Croix-Rouge

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse palestinienne Shahab, le mouvement de résistance islamique Hamas a déclaré dans un communiqué que la décision de « Yisrael Katz », ministre de la Guerre du régime sioniste, d'empêcher les représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de rendre visite à des centaines de prisonniers palestiniens, est considérée comme une violation des droits fondamentaux de nos prisonniers, et cela s'ajoute à une série de violations systématiques et criminelles d'Israël contre les prisonniers, telles que le meurtre, la torture, la famine et la négligence médicale.

Le Hamas a ajouté dans ce communiqué : « Nous appelons la communauté internationale et les organisations de défense des droits humains et humanitaires à intervenir pour mettre fin à ces actes barbares contre les prisonniers palestiniens dans les prisons, qui constituent une violation flagrante du droit international et de la Troisième Convention de Genève. »

Le Hamas a également exhorté la communauté internationale et les organisations de défense des droits humains à œuvrer sérieusement pour la libération des prisonniers palestiniens, la dénonciation des actes barbares des occupants et la mise en cause des dirigeants de ce régime pour leurs crimes sans précédent.