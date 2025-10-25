Le candidat démocrate à la mairie de New York défendrai l'identité islamique

Mamdani, entouré de responsables religieux devant une mosquée dans le Bronx, a parlé avec émotion des « insultes » que les habitants musulmans de la ville ont longtemps endurées, retenant ses larmes en décrivant la décision de sa tante de ne pas prendre le métro après les attentats du 11 septembre, car elle ne se sentait pas en sécurité en portant le hijab.

Il a raconté comment, lorsqu'il est entré pour la première fois dans le monde politique, son oncle lui avait gentiment conseillé de garder sa foi pour lui.

Mamdani a déclaré : « Ce sont des leçons que de nombreux musulmans de New York ont apprises. Ces derniers jours, ces leçons sont devenues les messages de clôture d'Andrew Cuomo, Curtis Sliwa et Eric Adams ».

Lors d'une conférence de presse plus tard vendredi soir, Cuomo a accusé Mamdani de « jouer le rôle de la victime » à des fins politiques et a nié l'existence d'islamophobie à grande échelle à New York.

Tout au long de la campagne électorale, Mamdani, le social-démocrate, a été critiqué par Cuomo et d'autres pour ses critiques contre le gouvernement israélien, qu'il a accusé de génocide contre les Palestiniens à Gaza.

Cependant, le ton de ces attaques s'est intensifié ces derniers jours, suscitant des accusations de certains démocrates selon lesquelles la campagne de Cuomo penche vers la haine de l'islam à la fin de la campagne.

Dans son discours de vendredi, Mamdani a déclaré qu'il ne s'adressait pas à ses adversaires politiques, mais à ses frères musulmans vivant à New York. Il a dit : « Le rêve de chaque musulman est simplement d'être traité comme n'importe quel autre New-Yorkais. Pourtant, on nous a longtemps demandé de demander moins que cela et de nous contenter de peu de ce que nous obtenons ».

Pour cette raison, Mamdani a déclaré qu'il allait embrasser davantage son identité islamique, une décision qu'il avait délibérément évitée au début de sa campagne.

Il a ajouté : « Je pensais que si j'agissais bien ou si je restais silencieux face aux attaques racistes sans fondement, tout en revenant à mon message principal, cela me permettrait d'être plus que ma foi. J'avais tort. Peu importe la quantité de changement, cela ne suffira jamais ».

Il a poursuivi : « Je ne vais pas changer qui je suis, ni ma façon de manger, ni la foi à laquelle je suis fier d'appartenir. Mais une chose que je vais changer. Je ne chercherai plus à me définir dans l'ombre. Je me trouverai dans la lumière ».

Mamdani, qui a remporté une victoire écrasante lors des primaires, a fait face à des doutes de la part de certains membres de l'establishment démocrate, notamment concernant ses critiques envers Israël. Vendredi, Mamdani a obtenu le soutien du leader de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Cuomo était apparu sur une station de radio conservatrice jeudi et semblait se moquer de l'insinuation de l'animateur Sid Rosenberg que Mamdani « encouragerait » une autre attaque de type 11 septembre. Cuomo a répondu : « C'est un autre problème ».

Le compte de Cuomo sur les réseaux sociaux a publié puis supprimé une vidéo montrant Mamdani en train de manger du riz avec ses mains, décrivant ses partisans comme des criminels. Un porte-parole de la campagne a déclaré que la vidéo avait été publiée par erreur. Lors d'un événement de soutien à l'ancien gouverneur, le maire Eric Adams a évoqué la possibilité d'attentats terroristes à New York, insinuant - sans aucune explication - que la probabilité de les voir se produisant serait plus grande sous l'administration de Mamdani.