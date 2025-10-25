Une mosquée de Naplouse vandalisée par des colons sionistes

Thaer Hanani, responsable du Comité de défense des terres de Tana, a déclaré que les colons avaient pris d'assaut la mosquée Bayt Al-Sheikh et saccagé les lieux, détruisant notamment les panneaux solaires et endommageant les tapis.

Et d’ajouter que les colons avaient également détruit ce qui restait de l'école Al-Sumoud 3, déjà largement démolie après que quelque 40 familles aient été contraintes de quitter la zone plus tôt cette année.

Hanani a averti que les raids répétés des forces israéliennes, la protection accordée aux colons et les menaces constantes contre les fidèles témoignent d'une tentative de vider la zone de sa population palestinienne afin de prendre le contrôle total des terres.